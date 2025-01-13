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Lüks villada dehşet! Kızını ve birlikte yaşadığı kadını öldürüp...

Lüks villada dehşet! Kızını ve birlikte yaşadığı kadını öldürüp...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

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İddiaya göre, Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak'ta ikamet eden N.O, birlikte yaşadığı S.L. ve kızı Ş.O'ya silahla ateş etti. Şüpheli ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.L. ve Ş.O'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan N.O, sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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