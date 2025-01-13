TCDD yeni tarifeyi duyurdu: Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi

TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ana hat ve bölgesel tren biletlerine enflasyon güncellemesi yaptı. Bilet fiyatlarına yüzde 39-44 arasında zam yapıldı. Ankara-İstanbul biletine 240 TL zam geldi. İşte 2025 YHT bilet fiyatları...

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Yeni yılla birlikte gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Dün gece köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zammın ardından bir zam da yüksek hızlı tren biletlerine geldi. İşte yeni YHT bilet fiyatları...

YHT BİLET FİYATLARINA ENFLASYON GÜNCELLEMESİ

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren hatları bilet fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. TCDD’den yapılan açıklamaya göre; tren biletlerine “enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oran ile güncelleme” yapıldı.

2025 YÜKSEK HIZLI TREN BİLET FİYATLARI

Bugün (13 Ocak 2025) yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre YHT bilet fiyatları şöyle:

Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti fiyatı yüzde 44,4 oranında artırılarak 540 liradan 780 liraya çıkarıldı.

Ankara - Konya güzergahında bilet fiyatları yüzde 44 oranında zamlanarak 250 liradan 360 liraya yükseltildi.

Ankara - Eskişehir Yüksek Hızlı Tren biletine yüzde 39 zam yapıldı. Bilet fiyatları 280 liradan 390 liraya çıkarıldı.

Ankara - Sivas bilet fiyatı 550 TL'den 790 TL'ye yükseltildi.

Konya - İstanbul bilet fiyatı 1140 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul - Eskişehir bilet fiyatı ise 505 TL'ye yükseltildi.

TCDD geçen yılın temmuz ayında da Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına yüzde 25,6 zam yapmıştı.