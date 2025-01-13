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Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Işıkhan cevap verdi

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Işıkhan cevap verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "Asgari ücrete ara zam olur mu?" soruna Enflasyonda ciddi anlamda düzelme öngörüyoruz. Ancak olur ya bir aksilik olursa asgari ücret için temmuz ayında ara zam tekrar gündeme gelebilir. Ancak 2025 yılında meyveleri toplayacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan borçlu belediyeler için kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan "Borçlarını ödemek isteyen belediyelere kapımız her zaman açık" diyerek en borçlu belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti.

Belediyelerin SGK borçalarına ilişkin açıklama yapan Işıkhan, en borçlu belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu söyledi.

Belediyelerin borçları ödeme noktasında irade göstermediğini savunan Işıkhan, tahsilat oranının da bu nedenle düştüğüne dikkat çekti. Bakan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 8,7 milyar liraya ulaştığını borcun 5 yılda 55 kat arttığını söyledi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLUR MU?

Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam olur mu?" soruna "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda düzelme öngörüyoruz. Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız'da ifade etti. Bir aksilik bir felaket olur başka bir durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir.Ancak 2025 yılında meyveleri toplayacağımızı düşünüyorum" cevabını verdi. 

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