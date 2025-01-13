Bomba iddia! Kulislerde konuşuluyor: İstifa eden iki vekile rozetlerini Erdoğan takacak

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu ve DEVA Partisi’nden istifa eden Selma Aliye Kavaf’ın AK Parti'ye geçeceği rozetlerini grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı iddia edildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta, siyasi partilerin grup toplantılarına ev sahipliği yapacak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, iki bağımsız milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takacağı iddia ediliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu ve DEVA Partisi’nden istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf’ın hangi partiyle yoluna devam edeceği merak edilirken yeni iddia siyaset gündemini de hareketlendirdi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, bu iki milletvekilinin, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile DEVA Partisi'nden üç partinin birleştiği Yeni Yol Parti'ye karşı tavır alıp istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf olacağı öne sürülüyor.

Konuya ilişkin iki vekilin sessizliği sürüyor.