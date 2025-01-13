MİT, Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı'nin saklandığı yeri tespit etti.

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalanan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MİT, terör saldırısının faili ve planlayıcıları arasında yer alan Yusuf Nazik'i de 2018'de Suriye'de düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirmişti.

Ne olmuştu?

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Terör saldırılarının ardından ilçe merkezinde patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.