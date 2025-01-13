Los Angeles yangınından yeni görüntüler! Evler, arabalar küle döndü
Anadolu Ajansı
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Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakininin barınaklara yerleştirildiği kaydedildi. Öte yandan 'Palisades Yangını' sonrasında Malibu sahilindeki yerleşim alanlarında ve araçlarda oluşan tahribat görüntülendi.
Los Angeles kentindeki orman yangınları 5. gününde devam ediyor.
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'Palisades Yangını' sonrasında Malibu sahilindeki yerleşim alanlarında ve araçlarda oluşan tahribat görüntülendi.
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Aralarında Amerikalı ünlü model Paris Hilton'un da evinin bulunduğu Malibu sahilindeki birçok ev kül oldu.
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Öte yandan Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.
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