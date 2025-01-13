BIST 9.795
DOLAR 35,49
EURO 36,17
ALTIN 3.064,34

Los Angeles yangınından yeni görüntüler! Evler, arabalar küle döndü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Los Angeles yangınından yeni görüntüler! Evler, arabalar küle döndü

Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakininin barınaklara yerleştirildiği kaydedildi. Öte yandan 'Palisades Yangını' sonrasında Malibu sahilindeki yerleşim alanlarında ve araçlarda oluşan tahribat görüntülendi.

Los Angeles yangınından yeni görüntüler! Evler, arabalar küle döndü

 Los Angeles kentindeki orman yangınları 5. gününde devam ediyor.

122
Los Angeles yangınından yeni görüntüler! Evler, arabalar küle döndü

'Palisades Yangını' sonrasında Malibu sahilindeki yerleşim alanlarında ve araçlarda oluşan tahribat görüntülendi. 

222
Los Angeles yangınından yeni görüntüler! Evler, arabalar küle döndü

 Aralarında Amerikalı ünlü model Paris Hilton'un da evinin bulunduğu Malibu sahilindeki birçok ev kül oldu.

322
Los Angeles yangınından yeni görüntüler! Evler, arabalar küle döndü

Öte yandan  Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

422