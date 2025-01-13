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Kasım ayı cari işlemler sonuçları için Mehmet Şimşek ne dedi?

Kasım ayı cari işlemler sonuçları için Mehmet Şimşek ne dedi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin, uygulanan ekonomi programının en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirterek, "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Kasım 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocak-Kasım 2024 döneminde cari açığın 5,6 milyar dolar olduğu bilgisini veren Şimşek, yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre 48,2 milyar dolar azaldığını bildirdi.

Şimşek, dış finansmana daha uygun koşullarla erişimin arttığını, son 1,5 yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesi, programımızın en önemli kazanımlarından biri oldu. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen avro/dolar paritesi, cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir. Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."

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