İsrail Suriye'deki işgal alanını genişletiyor

İsrail ordusu, Şam’ın 20 kilometre yakınındaki Beddua bölgesine kadar ilerleyerek işgalini genişletti. Kuneytra kırsalında tank ve buldozerlerle giriş yapan İsrail, tarım arazilerini tahrip etti. İsrail, 60 kilometrelik bir "etki alanı" oluşturma planını sürdürüyor. Bölge halkı ise uluslararası toplumu işgale karşı harekete geçmeye çağırıyor.

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İsrail ordusu, Suriye topraklarındaki operasyonlarını sürdürüyor. Başkent Şam’a yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Mezze Askeri Havalimanı yakınlarındaki Beddua bölgesine kadar ilerleyen İsrail, işgal ettiği alanları genişletiyor. Ülkenin güneyinde de faaliyetlerini sürdüren İsrail ordusu, Kuneytra vilayeti kırsalındaki el-Malika ile el-Rafeed beldelerinin batısındaki Deriyat bölgesine tanklar ve buldozerlerle girdi.

İsrail ordusunun bu hareketliliği, Golan Tepeleri’ni hedef alan olası füze saldırılarını önleme amacıyla açıklandı. İsrailli yetkililer, Suriye’de 15 kilometrelik bir operasyonel çevrede sürekli varlık göstermenin şart olduğunu belirtti.

“60 KİLOMETRELİK ETKİ ALANI” İHTİYACI

İsrail basınından *Yedioth Ahronoth* gazetesi, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in 60 kilometre derinliğinde bir “etki alanı” oluşturma planını yazdı. Yetkililer, bu alanın İsrail istihbaratı kontrolünde olması gerektiğini savunuyor. Böylece tehditlerin önceden tespit edilip engellenebileceği ifade ediliyor.

YENİ SURİYE YÖNETİMİ VE AHMED ŞARA

Gazete, İsrailli yetkililerin, yeni Suriye yönetiminin başında Ahmed Şara yer almasına duyduğu endişeyi dile getirdi. Şara’nın geçmişte El Kaide ile bağlantılı olduğu, ancak daha sonra bu örgütten uzaklaştığı belirtiliyor. Bir İsrailli yetkili, Batılı ülkelerin Şara ile iş birliği yapmasını eleştirerek, “ABD, İngiltere ve Almanya, kasap Şara’ya doğru koşuyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU SURİYE’DE İŞGAL ALANINI GENİŞLETİYOR

Şam’ın dış kesimlerinde bulunan Mezze Askeri Havalimanı yakınlarındaki Beddua bölgesine kadar ilerleyen İsrail ordusu, işgalini genişletmeyi sürdürüyor. Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının çöküşünden sonra Suriye topraklarındaki varlığını artıran İsrail, Hermon Dağları'nın kuzeydoğusundaki Beddua bölgesinde de kontrol sağlamaya başladı. Başkente sadece 20 kilometre mesafeye kadar yaklaşan İsrail güçleri, bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor.

Kuneytra vilayetinde ise İsrail ordusu, yaklaşık 30 askerle, 3 buldozer ve 3 tank eşliğinde el-Malika ile el-Rafeed beldelerinin batısındaki Deriyat bölgesine girdi. Ordu, sınırdan Deriyat’a doğru kazı çalışmaları yaparak toprak yol açtı ve tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etti.

‘BU TOPRAKLARA BİR DAHA AYAK BASAMAYACAKSINIZ’

Kuneytra’nın el-Malika beldesinden Abdu el-Karyan, İsrail’in “güvenlik ve istikrar” bahanesiyle Suriye topraklarını işgal ettiğini belirtti. Karyan, “Şeyh Dağı’nda ve Teloul el-Hamer’de tahkim noktaları kurdular. İşgal güçleri, Malika beldesi ve Dereyya Tepesi’ne girerek tarım arazilerini dümdüz ediyor,” dedi. Karyan, uluslararası toplumu ve Ahmed Şara liderliğindeki yönetimi, İsrail’in işgalini durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Bölge sakinlerinden Ebu Ahmed ise İsrail’in Kuneytra kırsalında ve Dera ilindeki baskılarına dikkat çekerek, “Köy halkı olarak onlara, ‘Kaybedeceksiniz ve bu topraklara bir daha ayak basamayacaksınız,’ diyoruz,” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, geçtiğimiz hafta Kuneytra vilayetindeki el-Aşa, el-Hiran, Ebu Gara ve Mazraat el-Hiran beldelerindeki sivil yerleşimlere zarar verdi. Tanklar, tarım arazilerini, elektrik direklerini ve yolları tahrip ederken, yol kenarındaki ağaçları devirdi. Ayrıca güneydeki Dera iline bağlı Cemle ve Maaraba köylerini de işgal etti.

İsrail, 1967’den bu yana Golan Tepeleri’ni işgal altında tutuyor. 1974’te İsrail ve Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması, tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanları belirlemişti. Ancak Baas rejiminin çöküşüyle birlikte İsrail, bölgede askeri operasyonlarını artırarak, rejim ordusundan geriye kalan altyapıyı imha etmeye başladı.

2024’te rejimin çöküşüyle eş zamanlı olarak İsrail’in saldırıları yoğunlaştı. İsrail, Golan Tepeleri’ndeki işgal alanını genişletirken, Suriye’deki kontrol alanını artırma yönündeki stratejisini sürdürüyor.