İGA, "kayıp bagaj satışı" dolandırıcılığına karşı uyardı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanının adı kullanılarak kayıp bagajların cüzi fiyatlarla satışa sunulduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımların yanıltıcı ve dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi.

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İGA'dan yapılan açıklamada, "kayıp bagajların cüzi fiyatlarla satışa sunulduğu" yönündeki paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada, "Son zamanlarda çeşitli sosyal medya hesaplarında, İGA İstanbul Havalimanı adı kullanılarak kayıp bagajların cüzi fiyatlarla satışa sunulduğuna dair yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür içerikler, genellikle sahte internet sitelerine yönlendirme yaparak yolcularımızı dolandırmayı amaçlamaktadır. Güvenilir olmayan internet sitelerine giriş yapmaktan kaçınmanızı ve bu tür paylaşımlara itibar etmemenizi önemle hatırlatırız. Şüpheli reklam veya bağlantıları ist@igairport.aero adresine iletmenizi rica ederiz." ifadelerine yer verildi.