Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Simon Kjaer futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Danimarkalı yıldız oyuncu Simon Kjaer, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

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Danimarkalı futbolcu Simon Kjaer, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgisini kazanan Kjaer, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Simon Kjaer yaptığı açıklamada "Aklımda, kariyerimi Milan'da bitirmek vardı. Oradan, başka bir şey arama anlamında, düşüncelerimde ve zihnimde o kadar uzaktaydım ki, daha iyi bir son olamazdı. Sonum San Siro'da geldi ve o deneyim... Bunun benim sonum olduğunu çok iyi biliyordum" ifadelerini kullandı.

Danimarkalı oyuncu, son resmi kulüp maçına 25 Mayıs'ta San Siro'da Salernitana'ya karşı Milan formasıyla çıktı.

Üst düzey takımlarda oynadı

35 yaşında futbolu bırakan Simon Kjaer, kariyeri boyuncu üst düzey takımlarda oynadı. Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahçe, Sevilla, Atalanta ve Milan formaları giyen Kjaer, toplamda 532 karşılaşmada görev yaptı. Simon Kjaer bu maçlarda, 22 gol ve 11 asistle oynadı.

132 defa milli oldu

Danimarka vatandaşı olan Kjaer, toplamda 132 defa ülkesinin a milli takımının formasını terletti. Danimarka'ya kaptanlık yapan Simon Kjaeri 5 gol kaydetti.