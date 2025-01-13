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Bakan Fatih Kacır'dan Özgür Özel'e 70 bin dolarlık kartla cevap

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Fatih Kacır'dan Özgür Özel'e 70 bin dolarlık kartla cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in kırmızı kartına cevap verdi. Kacır "Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu.5. Nesil Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar." dedi.

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Bakan Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara gösterdiği "kırmızı kart"a KAAN'ın uçuş kartıyla yanıt verdi.

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki hedeflerine atıfta bulunan Kacır, şunları kaydetti:

"Bu hedefleri milletimiz sahipleniyor. Siyasetin tüm kesimlerinin de sahiplenmesi gerekir. Bakıyoruz, muhalefetin genel başkanı çıkmış kartondan bir kırmızı kart göstermiş. Milletin temsilcilerini, milletin seçtiklerini oyun dışına atmaya çalışmak eskiden gelme alışkanlıkları tabii. Eskiden beri milli iradeyi bir türlü kabullenemediler. Ama bilmiyorlar ki Türkiye eski Türkiye değil. Bunlar hangi çağda acaba? Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin hiç farkında değiller anlaşılan.

Türkiye artık başka bir ligde. Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. Bu, Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu 5. Nesil Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar. Stratejik değeri bunun da çok ötesinde. Sadece uçaklarımızı değil, uçaklarımızın bilgisayarını da işletim sistemini de biz geliştiriyoruz. Türkiye şu anda bu kartları tasarlayıp, entegre edebilen, üzerinde kendi yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemini çalıştırabilen dünyada 5 ülkeden biri. Bugünün Türkiye'sini anlamak istiyorsan, yarının Türkiye'sinin istikametini görmek istiyorsan işte kart bu. Ben kendilerine bir an evvel bu gerici zihniyetten, ülke yönetimini futbol maçı zannetmekten kurtulmalarını tavsiye ediyorum."

Bakan Kacır, muhalefetin Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile tanışması, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlaması gerektiğini belirterek, "Ama bunun için de vizyon lazım tabii." dedi.

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