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MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

MSB
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