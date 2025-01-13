Gazze'de can kaybı 46 bin 584'e yükseldi

İsrail'in 465 gündür devam eden Gazze saldırılarında ölü sayısı 46 bin 584'e yükseldi. Sağlık ekipleri, enkaz altındaki cenazelere ulaşmakta zorluk yaşarken, uluslararası toplumdan acil insani yardım çağrısı yapıldı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar, ağır kayıplara neden olmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 465 gündür devam eden saldırılarında toplam can kaybının 46 bin 584'e ulaştığı bildirildi. Yaralı sayısının ise 109 bin 731 olduğu açıklandı.

SON 24 SAATTE 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği son 24 saatteki iki büyük saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 71 kişinin yaralandığını duyurdu. Enkaz altında ve yol kenarlarında kalan birçok cenazeye ise ulaşım sağlanamadığı, İsrail güçlerinin sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin çalışmalarını engellediği belirtildi.

YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI ENGELLENİYOR

Bakanlık, birçok bölgede hala enkaz altında kalmış cesetler olduğunu, ancak sağlık görevlilerinin saldırılar nedeniyle bu alanlara erişimde zorlandığını ifade etti. Durumun, hem insani yardım çalışmalarını hem de kurtarma operasyonlarını büyük ölçüde sekteye uğrattığı vurgulandı.