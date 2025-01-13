BIST 9.784
DOLAR 35,50
EURO 36,21
ALTIN 3.058,63
HABER /  GÜNCEL

Gazze'de can kaybı 46 bin 584'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 46 bin 584'e yükseldi

 İsrail'in 465 gündür devam eden Gazze saldırılarında ölü sayısı 46 bin 584'e yükseldi. Sağlık ekipleri, enkaz altındaki cenazelere ulaşmakta zorluk yaşarken, uluslararası toplumdan acil insani yardım çağrısı yapıldı.

Abone ol

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar, ağır kayıplara neden olmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 465 gündür devam eden saldırılarında toplam can kaybının 46 bin 584'e ulaştığı bildirildi. Yaralı sayısının ise 109 bin 731 olduğu açıklandı.

SON 24 SAATTE 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği son 24 saatteki iki büyük saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 71 kişinin yaralandığını duyurdu. Enkaz altında ve yol kenarlarında kalan birçok cenazeye ise ulaşım sağlanamadığı, İsrail güçlerinin sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin çalışmalarını engellediği belirtildi.

YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI ENGELLENİYOR

Bakanlık, birçok bölgede hala enkaz altında kalmış cesetler olduğunu, ancak sağlık görevlilerinin saldırılar nedeniyle bu alanlara erişimde zorlandığını ifade etti. Durumun, hem insani yardım çalışmalarını hem de kurtarma operasyonlarını büyük ölçüde sekteye uğrattığı vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasım ayı cari işlemler sonuçları için Mehmet Şimşek ne dedi?
Kasım ayı cari işlemler sonuçları için Mehmet Şimşek ne dedi?
İsrail Suriye'deki işgal alanını genişletiyor
İsrail Suriye'deki işgal alanını genişletiyor
İGA, "kayıp bagaj satışı" dolandırıcılığına karşı uyardı
İGA, "kayıp bagaj satışı" dolandırıcılığına karşı uyardı
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Simon Kjaer futbolu bıraktı
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Simon Kjaer futbolu bıraktı
Bakan Fatih Kacır'dan Özgür Özel'in kırmızı kartına 70 bin dolarlık cevap
Bakan Fatih Kacır'dan Özgür Özel'in kırmızı kartına 70 bin dolarlık cevap
Garanti BBVA'dan magazadan çıkmadan 5 dakikaya kredi
Garanti BBVA'dan magazadan çıkmadan 5 dakikaya kredi
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı
Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmetleri “Aşkınan Koşan Yorulmaz” kitabında anlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmetleri “Aşkınan Koşan Yorulmaz” kitabında anlatıldı
MİT, Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı
MİT, Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı
Menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı
Menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı
Ferdi Tayfur'un "dudak uçuklatan telif geliri elde ettiği" iddialarına açıklama
Ferdi Tayfur'un "dudak uçuklatan telif geliri elde ettiği" iddialarına açıklama