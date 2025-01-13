Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Ciro Immobile ayrılmak istiyor, işte nedeni...

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile alakalı hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. İddiaya göre 34 yaşındaki İtalyan oyuncu ailesinin İstanbul'da mutsuz olması nedeniyle ülkesine dönmek istiyor. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Lazio'dan kadrosuna kattığı yıldız golcüsü Ciro Immobile ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, tecrübeli forvetin ailesi İstanbul'da mutlu değil ve İtalya'ya dönmek istiyor.

Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı futbolcunun, ülkesine geri dönmeye sıcak baktığı bilgisi geldi.

Menajeri, Serdar Adalı ile görüşecek

Başarılı oyuncunun menajerinin, bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı ile görüşmesi bekleniyor. Ancak yönetimin, Immobile ile yolları ayırma gibi bir niyeti bulunmuyor.

"Geri dönme şansım olursa mutlu olurum"

Immobile önceki günlerde geleceği ile ilgili İtalyan basınına konuşmuştu. Immobile, "Lazio'dan ayrılmam nedeniyle kimseyi suçlamadım. İstanbul'da iyiyim. Geri dönme şansım olursa mutlu olurum, gelecekte beni nelerin beklediğini kimse bilemez. Burada 2 yıl daha sözleşmem var. Oynamaya devam etmek istiyorum. Burada mı yoksa başka bir yerde mi bilmiyorum" demişti.