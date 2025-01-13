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Sosyal medyada Atatürk'ün annesi ve dini değerlere hakaret eden kişi yakalandı

Sosyal medyada Atatürk'ün annesi ve dini değerlere hakaret eden kişi yakalandı

İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret ettiği, dini değerleri aşağıladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı yayınlardaki sözleri nedeniyle K.B.D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "dini değerleri aşağılama suçu" ile "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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