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DEAŞ'a yönelik "Gürz-38" operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

DEAŞ'a yönelik "Gürz-38" operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-38" operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Manisa Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 10'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Manisa merkezli, Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek eylem arayışında oldukları tespit edildi."

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