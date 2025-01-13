YHT’lere ara tatil için 'ek sefer' kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ara tatil döneminde Ankara-İstanbul YHT hattına 8 ek sefer düzenleyeceklerini açıkladı. Ek seferlerle 3 bin 288 kişilik ilave kapasite sağlanırken, anahat ve bölgesel trenlere ek vagonlarla toplam 29 bin 130 koltuk sunulacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatil dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların artan seyahat talebini karşılamak amacıyla ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri düzenleyeceklerini duyurdu. 18 Ocak-2 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan ara tatil boyunca Ankara-İstanbul hattında toplam 8 ek sefer yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, bu düzenlemeyle 3 bin 288 kişilik ilave kapasite sağlanacağını ifade etti.

ANKARA-İSTANBUL HATTINA İLAVE SEFERLER

Bakan Uraloğlu, yoğun yolcu talebinin bulunduğu Ankara-İstanbul YHT hattındaki ek seferlerin saatlerini de paylaştı. Buna göre:

Ankara’dan hareket eden ek trenler saat 09.40’ta yola çıkacak ve saat 14.06’da İstanbul Söğütlüçeşme’ye ulaşacak.

İstanbul Söğütlüçeşme’den hareket eden trenler ise saat 18.00’de kalkacak ve saat 22.38’de Ankara’ya varacak.

Bu düzenlemenin vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım deneyimi sunmayı hedeflediğini belirten Uraloğlu, “Halkımızın YHT hizmetlerine gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyuyoruz. İlave seferlerle yolcularımıza daha fazla kapasite sunarak tatil dönemindeki seyahatlerini kolaylaştırıyoruz” dedi.



ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERE KAPASİTE ARTIŞI

Bakan Uraloğlu, YHT seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenler için de önlemler alındığını açıkladı. Ara tatil süresince ek vagonlarla bu trenlerde günlük 1710 kişilik kapasite artışı sağlanacağını ifade eden Uraloğlu, toplamda vatandaşlara 29 bin 130 ek koltuk sunulacağını söyledi.

HANGİ HATLARA İLAVE VAGON EKLENİYOR?

Ara tatil süresince kapasite artışı sağlanacak trenler şunlar:

İzmir Mavi Treni

Doğu Ekspresi

Güney/Vangölü Ekspresi

Konya Mavi Treni

Ege Ekspresi



Erciyes Ekspresi

6 Eylül Ekspresi

17 Eylül Ekspresi

Pamukkale Ekspresi

Ankara Ekspresi

Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni

Edirne-Halkalı Bölgesel Treni