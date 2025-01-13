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Talu çifti ilk kez hakim karşısında

Talu çifti ilk kez hakim karşısında

13 kişiyi toplamda 3 milyon lira dolandırdığı öne sürülen sosyal medya ünlüsü Beril ve Kıvanç Talu çifti, ilk kez hakim karşısına çıktı. Çiftin 195 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Sosyal medya ünlüsü Beril ve Kıvanç Talu çifti, dolandırıcılık iddiasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Var Böyle Tipler" sayfasıyla tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftinin 3 milyon lira vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddia edilmişti.

5 Ocak 2024'te Gürcistan'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen çift havalimanında gözaltına alınıp, tutuklandı. Haklarında 195'er yıla kadar hapis cezası istenen Talu çiftinin Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. İddianamede sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda 3 milyon lira dolandırdığı öne sürülüyor.

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

BERİL TALU KİMDİR?

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.

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