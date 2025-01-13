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Nokia, akıllı telefon pazarından resmen çekildi

Nokia, akıllı telefon pazarından resmen çekildi

HMD Global, Nokia markalı akıllı telefonların satışını tamamen durdurduğunu açıkladı. Şirket, bundan sonra yalnızca kendi markasını taşıyan telefonlarla faaliyet gösterecek.

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Telefon dünyasında bir döneme damgasını vuran Nokia, artık akıllı telefon pazarında yer almayacak. Finlandiyalı HMD Global, Nokia markalı akıllı telefonların satışını tamamen durdurduğunu açıkladı. Bu karar, HMD'nin ürün portföyünde yaptığı değişiklikle birlikte resmi olarak duyuruldu. Nokia markalı telefonlar, artık HMD'nin web sitesinde ayrı bir kategoriye taşınarak aktif ürün listesinden çıkarıldı.

EFSANEVİ MARKANIN ZORLU YOLCULUĞU

Bir zamanlar cep telefonu sektöründe liderliği elinde bulunduran Nokia, akıllı telefonların yükselişiyle birlikte sektöre uyum sağlamakta zorlandı. Microsoft tarafından satın alındıktan sonra da beklenen başarıyı yakalayamayan marka, 2017 yılında Finlandiyalı HMD Global’in çatısı altına geçti. HMD, bu dönemde Nokia markasını yeniden canlandırma hedefiyle özellikle giriş seviyesine hitap eden Android tabanlı akıllı telefonlar üretmeye başladı. Ancak bu girişim, Nokia’yı eski parlak günlerine döndürmeye yetmedi.

HMD, KENDİ MARKASIYLA DEVAM EDECEK

HMD Global, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Nokia markalı telefon üretimini sonlandıracağını ve akıllı telefon pazarında kendi markasıyla faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu. Nokia markalı akıllı telefonlar, birkaç ülkede hâlâ satılmaya devam etse de Donanımhaber’in bildirdiğine göre, bu ürünler artık tamamen satıştan kaldırıldı. HMD, bundan sonraki süreçte yalnızca kendi markasıyla geliştireceği ürünlere odaklanacak.

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