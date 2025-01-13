AKOM saat verdi uyardı: İzlanda kışı geldi

İstanbul ve çevresi, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. AKOM’a göre, bu soğuk hava dalgasının Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği açıklandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde soğuk hava dalgası hafta boyunca etkili olmaya devam edecek. İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altındaki kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Bugün İstanbul’da termometreler 7 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 2 dereceye kadar düştü. Meteoroloji uzmanları, 19 Ocak’a kadar sıcaklıkların düşük seyredeceğini ve yağışların yer yer kuvvetlenebileceğini belirtti.

ÇATALCA, ARNAVUTKÖY VE SİLİVRİ’DE KAR YAĞIŞI

Şehrin özellikle yüksek kesimlerinde soğuk hava kendini kar yağışıyla gösterdi. Çatalca, Arnavutköy ve Silivri’nin yüksek bölgelerinde gün boyunca karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışı görüldü. AKOM, yağışların gün boyu devam edeceğini ve bu bölgelerde karın zaman zaman etkisini artırabileceğini açıkladı.

Günlük yağış miktarının 20 ila 40 kg/m² arasında olacağı tahmin edilirken, rüzgarın Poyraz yönünden saatte 25-55 km hızla eseceği belirtildi. Uzmanlar, bu durumun özellikle açık alanlarda hissedilen sıcaklığı daha da düşüreceğini ifade etti.

SOĞUK HAVA VE BARAJ DOLULUK ORANLARI

Soğuk ve yağışlı havanın devam etmesiyle birlikte baraj doluluk oranlarının artması umut ediliyor. İstanbul’daki baraj doluluk oranı şu anda yüzde 42,10 seviyesinde ve toplamda 366 milyon m³ su bulunuyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 11 derece olarak ölçüldü.

AKOM, bu süreçte soğuk hava ve yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle buzlanma, ani rüzgarlar ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

GÜNLÜK VE HAFTALIK HAVA DURUMU

Günün detaylı sıcaklık ve hissedilen değerleri şu şekilde açıklandı:

Sabah: 5°C, hissedilen: 3°C

Öğle: 7°C, hissedilen: 5°C

Akşam: 7°C, hissedilen: 5°C

Gece: 5°C, hissedilen: 2°C

AKOM, hafta boyunca İstanbul genelinde düşük sıcaklıkların devam edeceğini belirtti. Haftalık tahminler ise şu şekilde:

14 Ocak Salı: Sıcaklık 4°C ila 7°C arasında, yağış miktarı 5-15 kg/m².

15 Ocak Çarşamba: Sıcaklık 2°C ila 8°C arasında, yağış miktarı 1-4 kg/m².

16 Ocak Perşembe: Sıcaklık 2°C ila 8°C arasında, yağış miktarı 1-4 kg/m².

17 Ocak Cuma: Sıcaklık 2°C ila 8°C arasında, yağış miktarı 1-4 kg/m².

18-19 Ocak Cumartesi-Pazar: Benzer soğuk hava ve düşük sıcaklıklar bekleniyor.