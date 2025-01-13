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Özgür Özel iddia etti İsmail Saymaz o CHP'li belediye başkanının ismini açıkladı

Özgür Özel iddia etti İsmail Saymaz o CHP'li belediye başkanının ismini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir belediye başkanını, AK Parti'ye çağırdığını ileri sürdü. Erdoğan'ın çağırdığı Belediye Başkanı'nın Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu iddia edildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, AKP iktidarının hukuki baskı ile alamadığı belediyeleri CHP'den almaya çalıştığını söyledi.

Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısı yaptı. Özel, "Cesaretin varsa sandık gelsin" diyerek erken seçim çağrısında bulundu.

Özel, konuşmasının sonunda çok çarpıcı bir 'siyasi transfer' teklifini açıkladı. Özel, Erdoğan'ın bir CHP'li belediye başkanını bizzat çağırıp AK Parti'ye transfer teklifinde bulunduğunu söyledi.

Özel, Erdoğan'ın, "Sen başarılısın. O ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var bize katılır mısın? Ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar, Allah korusun" dediğini söyledi.

HALK TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Erdoğan'ın bizzat görüştüğü CHP'li Belediye Başkanı'nın Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demir Çalı olduğu iddia edildi.

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