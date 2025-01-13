BIST 9.733
DOLAR 35,49
EURO 36,25
ALTIN 3.050,46
HABER /  GÜNCEL

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul'a getirildi

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul'a getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Abone ol

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip, ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul'a getirildi.

"Ne olduğunu bilmiyoruz"

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Akpolat, burada gazetecilere, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım." ifadelerini kullandı.

Hastanedeki kontrolleri tamamlanan Akpolat, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Rıza Akpolat'ın burada ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

İlgili Haberler
İstanbul'da ihale yolsuzluğu operasyonu: Belediye Başkanı Akpolat dahil 47 gözaltı kararı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe, yeni Ferdi'sini buldu!
Foto Galeri Fenerbahçe, yeni Ferdi'sini buldu! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için korkutan uyarı
Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için korkutan uyarı
Bir ilde daha ekmek ve simide zam
Bir ilde daha ekmek ve simide zam
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak
AB'den Ukrayna'ya 148 milyon avroluk yeni insani yardım paketi
AB'den Ukrayna'ya 148 milyon avroluk yeni insani yardım paketi
Özgür Özel iddia etti İsmail Saymaz o CHP'li belediye başkanının ismini açıkladı
Özgür Özel iddia etti İsmail Saymaz o CHP'li belediye başkanının ismini açıkladı
Ada halkından İBB binası önünde "azmanbüs" eylemi
Ada halkından İBB binası önünde "azmanbüs" eylemi
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı
Japonya'nın güneybatısında 6,9 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatısında 6,9 büyüklüğünde deprem
2024 en sıcak yıl oldu! Türkiye geneli ve 3 büyük ilde yağış azaldı
2024 en sıcak yıl oldu! Türkiye geneli ve 3 büyük ilde yağış azaldı
FIFA'dan Atakaş Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı!
FIFA'dan Atakaş Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı!
Porsche satışları yüzde 3 düştü
Porsche satışları yüzde 3 düştü
Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’u geçti
Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’u geçti