Fenerbahçe, yeni Ferdi'sini buldu!
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası adı gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Patrick Dorgu'ya yeniden ilgi var. Lecce futbolcu için Fenerbahçe'den rekor bir bedel isterken, sarı-lacivertlilerin bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı ifade edildi.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a satılması, Jayden Oosterwolde'nin ise sakatlığı nedeniyle sezonu kapaması sonrası sol bek arayışını sürdürüyor.
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Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Lecce forması giyen Patrick Dorgu geldi.
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Manchester United ve Napoli'nin de ilgilendiği Dorgu için Fenerbahçe'nin şartları zorlayacağı belirtildi.
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20 yaşındaki futbolcuyu Mourinho faktörüyle ikna etmeye çalışacak olan Fenerbahçe, Lecce'nin de bonservis talebinde indrime gitmesini bekliyor.
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