BIST 9.835
DOLAR 35,48
EURO 36,30
ALTIN 3.067,93

Fenerbahçe, yeni Ferdi'sini buldu!

|
Fenerbahçe, yeni Ferdi'sini buldu!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası adı gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Patrick Dorgu'ya yeniden ilgi var. Lecce futbolcu için Fenerbahçe'den rekor bir bedel isterken, sarı-lacivertlilerin bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yeni Ferdi'sini buldu!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a satılması, Jayden Oosterwolde'nin ise sakatlığı nedeniyle sezonu kapaması sonrası sol bek arayışını sürdürüyor.

16
Fenerbahçe, yeni Ferdi'sini buldu!

Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Lecce forması giyen Patrick Dorgu geldi.

26
Fenerbahçe, yeni Ferdi'sini buldu!

Manchester United ve Napoli'nin de ilgilendiği Dorgu için Fenerbahçe'nin şartları zorlayacağı belirtildi.

36
Fenerbahçe, yeni Ferdi'sini buldu!

20 yaşındaki futbolcuyu Mourinho faktörüyle ikna etmeye çalışacak olan Fenerbahçe, Lecce'nin de bonservis talebinde indrime gitmesini bekliyor.

46