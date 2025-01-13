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Bir ilde daha ekmek ve simide zam

Bir ilde daha ekmek ve simide zam

Denizli'de yeni yılla beraber ekmek ve simide zam geldi. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 10 TL'den, 12 lira 50 TL'ye çıktı.

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Denizli’de yeni yılla birlikte ekmek ve simit fiyatlarına zam geliyor. 200 gramı 10 TL’den satılan ekmek, 15 Ocak Çarşamba gününden itibaren 12 Lira 50 kuruştan satılmaya başlanacak.

Denizli’de ekmeğe zam geliyor. 200 gramı 10 TL’den satılan ekmeğe 2.5 TL zam yapıldı. 15 Ocak Çarşamba gününden itibaren 200 gram ekmek 12 lira 50 kuruştan satılacağı belirtildi. Ekmeğin yanı sıra simide de yüzde 50 zam yapıldı. Denizli’de son zamla birlikte simit 15 TL oldu. Simit zammının bügünden itibaren geçerli olduğu öğrenildi.

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