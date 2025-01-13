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Mauro Icardi'ye ülkesinin köklü takımlarından River Plate talip oldu

Mauro Icardi'ye ülkesinin köklü takımlarından River Plate talip oldu

Galatasaray'da Tottenham maçında sakatlandıktan sonra sezonu kapatan Mauro Icardi'ye ülkesinin köklü takımlarından River Plate talip oldu.

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Galatasaray taraftarlarının büyük hayranlık duyduğu Mauro Icardi, sezon sonuna dek sürecek sakatlığına rağmen özellikle Arjantin basınında hakkında çıkan transfer iddiaları ile gündeme geliyor.

RİVER PLATE'İN TRANSFER HEDEFİ ICARDİ

Arjantin'de yayın yapan Segundo Enfoque, River Plate'in Icardi için büyük bir teklif yapmaya hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Haberde teklifin detaylarına yer verilmezken Arjantin ekibinin Mauro Icardi'yi kadrosuna katarak ülke futbolunda dikkatleri üzerine çekmeyi planladığından söz edildi.

KULÜP KAYNAK ARIYOR

Mauro Icardi'nin Arjantin'e geri dönüşünün kulüp için önemli bir reklam olacağını düşünen River Plate yetkilileri Tangocu yıldızın transferi için kaynak arayışına girdi..

Galatasaray formasını toplamda 87 resmi maçta terleten golcü futbolcu, 61 gol ve 22 asist yaptı.

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