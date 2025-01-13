Ömer Çelik: Hedef terörsüz Türkiye'ye ulaşmak!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşmayı hedeflediğini ve bu konuda taviz verilmeyeceğini vurguladı. Deprem bölgelerindeki çalışmaların öncelikli olduğunu belirten Çelik, Suriye’de teröre izin verilmeyeceğini ve bölgedeki Kürt halkının haklarını korumaya devam edeceklerini ifade etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik,"Sayın Bahçeli Türkiye’nin gündeminden terörden çıkarmak için ortaya koyduğu güçlü insiyatif var. Hedef terörsüz Türkiye’ye ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli’nin mesajları nettir. Taviz söz konusu değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kongre sürecine doğru gidiyoruz. Kongrelerimizdeki coşku vatandaşlarımızın sürece sahip çıkmasında memnuniyet duyuyoruz.

Geçtiğimiz gün acı bir kaybımız oldu. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Çok zor zamanlarda cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı oldu. Gerçekten çok büyük bir kayıp oldu. Ferdi Tayfur’u da kaybettik. Çok nitelikli bizim sokaklarımızdan çıkmış. İnsanımızla birlikte yol yürümüş bir sanatçımızdı. Allah'tan rahmet diliyoruz.

2024’ten 2025’e değişmeyen önceliğimiz depremden etkilenen illerdeki çalışmalar. Cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki ilginin kaybedilmemesi gerektiğini belirtiyor. İç cepheyi güçlendirmeliyiz.

Terör demokrasimizi tehdit eden bir şeydir. Duruşumuzu daha da netleştiriyoruz.

'Suriye'de teröre izin vermeyiz'

Suriye halkının özgürlük için gerçekleştirdiklerini takip ediyoruz. Geçmişteki acılar bir daha yaşanmasın diye duruş sergiliyorlar Suriye’de.Suriye'de teröre izin vermeyiz.

Bahçeli'nin güçlü bir insiyatifi var

Yaklaşımla ilgili doğru kavramlar kullanılmalı. Sayın Bahçeli Türkiye’nin gündeminden terörden çıkarmak için ortaya koyduğu güçlü insiyatif var. Sayın cumhurbaşkanımız çeşitli çalışmalara öncelik etti.

Kürt kardeşlerimiz siyonizmin yalanlarına izin vermedi

Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile yan yana anılmasını Siyonistlerden görüyoruz. Kürt kardeşlerimiz yüz vermedi. Siyonist projelerle yan yana olan terör örgütünün tutumuydu. Kürt kardeşlerimiz doğru yerde durdu.

Burada bir müzakere yok

Hedef terörsüz Türkiye’ye ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımızın ve Behçeli’nin mesajları nettir. Taviz söz konusu değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Burada müzakere yok. Bir çerçeve var. Her destek olumlu karşılanacaktır. Kardeşlik diyoruz.

YPG/PYD meselesi. Esad rejiminin çökmesinden sonra tek kalan yapı YPG/PYD’dir. Kürtleri temsil etme yetkileri yoktur.

Bölgedeki Kürt kardeşlerimize haksızlığa müsaade etmeyeceğimizi belirtiyorum. Türkiye Suriye Suriyelilerindir yaklaşımında ilerliyor. Suriye halkının zor günlerini aşması için yan yana yürümeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Suriye'de olan her şey bizi igilendiriyor. Bölge barışı için yakından ilgilenmemiz zaruriyettir.