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Antalyaspor ile Alex de Souza'nın yolları ayrıldı

Antalyaspor ile Alex de Souza'nın yolları ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, de Souza’ya teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor resmi sosyal medya hesabından ayrılığı açıkladı.

Kırmızı-beyazlı ekip yaptığı paylaşımda sezon başında getirdikleri teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte o açıklama:

“Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza’ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz.”

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