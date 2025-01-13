BIST 9.733
DOLAR 35,49
EURO 36,25
ALTIN 3.050,46
HABER /  DÜNYA

CIA şefinden Türkiye-İsrail savaşı yorumu: Felaket olur

CIA şefinden Türkiye-İsrail savaşı yorumu: Felaket olur

Eski CIA Ortadoğu Masası şefi Graham Fuller, Türkiye ile İsrail arasında yaşanabilecek olası bir savaş için 'felaket' yorumunda bulundu.

Abone ol

ABD İstihbarat birimi CIA’nın Eski Ortadoğu Masası şefi Graham Fuller, katıldığı bir Youtube programında Türkiye ile İsrail arasında son dönemde verilen mesajları yorumladı. Youtube kanalı Dialogue Works'e konuşan Fuller, İsrail'le Türkiye arasında karşılıklı 'savaş' mesajlarının bir blöf olmasını umduğunu, çünkü aksi bir durumun İsrail açısından felaket olacağını ifade etti.

TÜRK ORDUSU ÇOK CİDDİ BİR GÜÇ

Fuller, Ankara-Tel Aviv arasında doğrudan askeri çatışmaya ihtimal vermediğini ancak Netanyahu hükümetinin öngörülemez davrandığını söyledi. Fuller, İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'a yönelik derinlemesine saldırıda bulunması halinde bile Türkiye ile bir çatışmanın başlayabileceğine işaret ederek "Türk ordusu çok ciddî bir güç" dedi. 

İSRAİL İÇİN FELAKET OLUR

Türkiye ile İsrail arasında olası bir savaşın İsrail için bir 'felaketle' sonuçlanabileceğinin altını çizen CIA’nın Eski CIA Ortadoğu Masası şefi Graham Fuller, şu sözleri sarf etti;

Demek istediğim şu ki, İsrail Suriye ve Lübnan'da aşırıya kaçarsa... Türkiye ile doğrudan angajmana dahil olmak için Beyrut'a girmek bile büyük bir hamle olurdu. 

Bunun askerî açıdan muhtemelen felaket olacağını düşünüyorum. Türk ordusu çok ciddî bir güç. Muhtemelen İsrail'in genel askerî kapasitesi açısından bölgede karşılaşabileceği en ciddî askerî rakip.

Belki İran'ı da sayabiliriz ama Türkiye kesinlikle çok zorlu olurdu. Bu yüzden şimdiye kadar karşılıklı tehditlerin bir blöf olduğunu düşündüm. Umarım blöftür.

KAYNAK: HABER 7

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ve BAE arasında kritik temas! Enerjide işbirliği projeleri...
Türkiye ve BAE arasında kritik temas! Enerjide işbirliği projeleri...
Mauro Icardi'ye ülkesinin köklü takımlarından River Plate talip oldu
Mauro Icardi'ye ülkesinin köklü takımlarından River Plate talip oldu
Ömer Çelik: Hedef terörsüz Türkiye'ye ulaşmak!
Ömer Çelik: Hedef terörsüz Türkiye'ye ulaşmak!
Nedim Şener'den Lütfü Türkkan için olay sözler: Onun yerine ben utandım
Nedim Şener'den Lütfü Türkkan için olay sözler: Onun yerine ben utandım
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 40 kişi öldü
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 40 kişi öldü
Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
Zatürre tedavisi devam eden AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, vekalet vermediği için eleştiriliyor
Zatürre tedavisi devam eden AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, vekalet vermediği için eleştiriliyor
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul'a getirildi
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul'a getirildi
Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için korkutan uyarı
Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için korkutan uyarı
Bir ilde daha ekmek ve simide zam
Bir ilde daha ekmek ve simide zam
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak
AB'den Ukrayna'ya 148 milyon avroluk yeni insani yardım paketi
AB'den Ukrayna'ya 148 milyon avroluk yeni insani yardım paketi