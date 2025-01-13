CIA şefinden Türkiye-İsrail savaşı yorumu: Felaket olur

Eski CIA Ortadoğu Masası şefi Graham Fuller, Türkiye ile İsrail arasında yaşanabilecek olası bir savaş için 'felaket' yorumunda bulundu.

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ABD İstihbarat birimi CIA’nın Eski Ortadoğu Masası şefi Graham Fuller, katıldığı bir Youtube programında Türkiye ile İsrail arasında son dönemde verilen mesajları yorumladı. Youtube kanalı Dialogue Works'e konuşan Fuller, İsrail'le Türkiye arasında karşılıklı 'savaş' mesajlarının bir blöf olmasını umduğunu, çünkü aksi bir durumun İsrail açısından felaket olacağını ifade etti.

TÜRK ORDUSU ÇOK CİDDİ BİR GÜÇ

Fuller, Ankara-Tel Aviv arasında doğrudan askeri çatışmaya ihtimal vermediğini ancak Netanyahu hükümetinin öngörülemez davrandığını söyledi. Fuller, İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'a yönelik derinlemesine saldırıda bulunması halinde bile Türkiye ile bir çatışmanın başlayabileceğine işaret ederek "Türk ordusu çok ciddî bir güç" dedi.

İSRAİL İÇİN FELAKET OLUR

Türkiye ile İsrail arasında olası bir savaşın İsrail için bir 'felaketle' sonuçlanabileceğinin altını çizen CIA’nın Eski CIA Ortadoğu Masası şefi Graham Fuller, şu sözleri sarf etti;

Demek istediğim şu ki, İsrail Suriye ve Lübnan'da aşırıya kaçarsa... Türkiye ile doğrudan angajmana dahil olmak için Beyrut'a girmek bile büyük bir hamle olurdu.

Bunun askerî açıdan muhtemelen felaket olacağını düşünüyorum. Türk ordusu çok ciddî bir güç. Muhtemelen İsrail'in genel askerî kapasitesi açısından bölgede karşılaşabileceği en ciddî askerî rakip.

Belki İran'ı da sayabiliriz ama Türkiye kesinlikle çok zorlu olurdu. Bu yüzden şimdiye kadar karşılıklı tehditlerin bir blöf olduğunu düşündüm. Umarım blöftür.

KAYNAK: HABER 7