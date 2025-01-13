BIST 9.733
DOLAR 35,49
EURO 36,23
ALTIN 3.043,88
HABER /  GÜNCEL

Nasuh Mahruki için istenen hapis cezası belli oldu

Nasuh Mahruki için istenen hapis cezası belli oldu

Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Mahruki için 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

Abone ol

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nasuh Mahruki ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mahruki'nin söz konusu cümleleriyle resmi olarak tereddüde mahal vermeyecek biçimde halk arasında endişe, korku ve panik oluşturma amacıyla hareket ederek, belirsiz sayıda kişinin görebilmesine imkan verdiğini aktardı. Açıklanan mütalaada, sanık Mahruki'nin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesine ve tanık dinletme konusunda geçen duruşma bir karar verilmiş olduğundan yeniden bir karar verilmesine yer olmadığına hükmederek duruşmayı erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
CIA şefinden Türkiye-İsrail savaşı yorumu: Felaket olur
CIA şefinden Türkiye-İsrail savaşı yorumu: Felaket olur
Türkiye ve BAE arasında kritik temas! Enerjide işbirliği projeleri...
Türkiye ve BAE arasında kritik temas! Enerjide işbirliği projeleri...
Mauro Icardi'ye ülkesinin köklü takımlarından River Plate talip oldu
Mauro Icardi'ye ülkesinin köklü takımlarından River Plate talip oldu
Ömer Çelik: Hedef terörsüz Türkiye'ye ulaşmak!
Ömer Çelik: Hedef terörsüz Türkiye'ye ulaşmak!
Nedim Şener'den Lütfü Türkkan için olay sözler: Onun yerine ben utandım
Nedim Şener'den Lütfü Türkkan için olay sözler: Onun yerine ben utandım
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 40 kişi öldü
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 40 kişi öldü
Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
Zatürre tedavisi devam eden AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, vekalet vermediği için eleştiriliyor
Zatürre tedavisi devam eden AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, vekalet vermediği için eleştiriliyor
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul'a getirildi
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul'a getirildi
Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için korkutan uyarı
Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için korkutan uyarı
Bir ilde daha ekmek ve simide zam
Bir ilde daha ekmek ve simide zam
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak