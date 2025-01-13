160 bin yıl sonra bir ilk! Kuyruklu yıldız Dünya'nın yakınından geçecek

C/2024 G3 (ATLAS) kuyruklu yıldızı, bu gece Dünya'ya yakın geçişi sırasında gökyüzünde Venüs kadar parlak görünebilir. Gidiş-dönüşü 160 bin yıl süren bir yörüngeye sahip olan yıldızın, güneş sistemindeki yolculuğu sırasında güney ve kuzey yarım kürede gözlemlenebileceği belirtildi. Gökbilimciler, yıldızın hayatta kalması durumunda son yılların en parlak kuyruklu yıldızlarından biri olabileceğini tahmin ediyor.

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C/2024 G3 (ATLAS) isimli bir kuyruklu yıldız​, bu gece Dünya'nın yakınından geçerken gökyüzünde Venüs kadar parlak görünecek. Yıldız, NASA'nın Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) tarafından geçen yıl nisan ayında Dünya'dan 600 milyon kilometreden daha uzakta olduğu sırada tespit edildi.

Gidiş-dönüş 160 bin yıl sürüyor

Gökbilimciler daha önce, bu yıldızın Güneş'e yakın yörüngesinde hayatta kalamayacağını düşünüyordu. Ancak yapılan gözlemlerde, yıldızın hayatta kalmasını ve Dünya'nın yakınından geçişini mümkün kılacak farklı bir yörünge izlediğini fark ettiler. Gidiş-dönüş 160 bin yıl süren bu yeni yörüngede cisim, güneş sistemi boyunca güney yarım küredeki yıldız gözlemcileri tarafından görülebilecek şekilde yol alıyor.

Türkiye'den görülecek mi?

Ancak Güneş etrafındaki yolculuğunun son bölümünde, kuzey yarımküredeki insanlar tarafından da dürbünle görülebilecek. Yeni yörüngenin önerilmesinden bu yana yapılan gözlemler kuyruklu yıldızın beklenenden daha parlak olduğunu gösterdi, bu da Güneş'e yaklaştıkça parçalanmakta olduğu anlamına gelebilir.

Gece gökyüzünde olağanüstü parlak bir görünüme yol açabilir

Bununla birlikte, en son gözlemler parlaklığın devam ettiğini ve hatta arttığını ortaya koydu, ki kuyruklu yıldız parçalanmış olsaydı durum böyle olmazdı. C/2024 G3 hayatta kalırsa, gece gökyüzünde olağanüstü parlak bir görünüme yol açabilir. Bazı gökbilimciler parlaklığının Venüs'ünkiyle eşleşeceğini ve son yılların en parlak kuyruklu yıldızlarından biri olacağını tahmin ediyor.

Ancak kuyruklu yıldızın tam parlaklığı belirsiz. Güneş'in ışığını yansıtacak ve açıkça görülebilecek kadar uzakta olabilir ya da Güneş'in ışığı tarafından gölgelenerek görünmez hale gelebilir.