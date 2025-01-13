BIST 9.733
DOLAR 35,49
EURO 36,29
ALTIN 3.036,82
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Konya'da tarihinin en erken golünü yedi

Fenerbahçe Konya'da tarihinin en erken golünü yedi

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında Süper Lig tarihindeki en erken golünü yedi. Pedrinho’nun 25. saniyede attığı gol, sezonun en erken ikinci golü olarak kayıtlara geçti.

Abone ol

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında Süper Lig tarihine geçen bir golle sarsıldı. Maçın henüz 25. saniyesinde Kramer'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Pedrinho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu gol, sarı-lacivertli ekibin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

SEZONUN EN ERKEN İKİNCİ GOLÜ

Pedrinho'nun bu golü, Süper Lig'deki sezonun en erken ikinci golü oldu.

Sezonun en erken golü ise Antalyaspor formasıyla Samudio tarafından Beşiktaş’a karşı maçın 24. saniyesinde atılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Myanmar'da heyelan: En az 12 ölü
Myanmar'da heyelan: En az 12 ölü
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Narin Güran davasına ilişkin şok iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Narin Güran davasına ilişkin şok iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
SGK, ABB'nin iddialarına ilişkin açıklama yaptı
SGK, ABB'nin iddialarına ilişkin açıklama yaptı
MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas yetkilileriyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas yetkilileriyle görüştü
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 tutuklama
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 tutuklama
827'nci Bal Ormanı Sinop'ta kuruldu
827'nci Bal Ormanı Sinop'ta kuruldu
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın
Kabine üyelerinden, "Aile Yılı" paylaşımı
Kabine üyelerinden, "Aile Yılı" paylaşımı
160 bin yıl sonra bir ilk! Kuyruklu yıldız Dünya'nın yakınından geçecek
160 bin yıl sonra bir ilk! Kuyruklu yıldız Dünya'nın yakınından geçecek
Antalyaspor ile Alex de Souza'nın yolları ayrıldı
Antalyaspor ile Alex de Souza'nın yolları ayrıldı
"Yenidoğan çetesi" davasının ikinci duruşması yarına ertelendi
"Yenidoğan çetesi" davasının ikinci duruşması yarına ertelendi