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827'nci Bal Ormanı Sinop'ta kuruldu

827'nci Bal Ormanı Sinop'ta kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Bal Ormanı Eylem Planı” kapsamında Türkiye'nin 827'nci Bal Ormanı Sinop'ta kuruldu.

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Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Durağan ilçesi Yandak Mahallesi'nde 20 dekar alana 210 meyve fidanı dikilerek kurulan bal ormanı ile bölgedeki bitki örtüsünün zenginleştirilerek arıcılık faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

Vali Mustafa Özarslan, bal ormanının açılışında yaptığı konuşmada, bal ormanlarının ekolojik sistem kadar arıcılık faaliyetlerinin geleceği açısından da çok önemli olduğunu söyledi.

Ormanların sadece temiz hava ve güzel görüntüden ibaret olmadığını, aynı zamanda önemli bir geçim kaynağı olduğunu dile getiren Özarslan, şöyle konuştu:

"Sinop’ta 465 köyümüz var. Bunlardan sadece ikisi orman köylüsü değil. Diğer bütün köyümüz orman köylüsü. Yani sadece ormana dayalı bir geçim söz konusu. Şu anda Orman Bölge Müdürlüğümüz bu bal ormanını oluşturarak bunun gereğini yapıyor. Kiraz, dut gibi ağaçları dikmekle kalmamışlar arıların ihtiyaç duydukları sulak ve durak alanları da oluşturmuşlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Vali Özarslan, konuşmasının ardından bal ormanının açılışını gerçekleştirdi.

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