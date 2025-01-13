Narin Güran davasına ilişkin şok iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın, cinayete ilişkin ''Salim yaptı'' dediği öne sürüldü. İddianın sahibi ise Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz.

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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada günler süren duruşmalar sonunda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAHTİYAR'IN AVUKATI: İLK SUÇLAMA GELDİ

Kararın açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bahtiyar paylaşımında ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini söyledi. Eryılmaz paylaşımında "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim de" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI DAHA ÇOK DUYACAKSINIZ"

Eryılmaz paylaşımının devamında ise "Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız" dedi.