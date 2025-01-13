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HABER /  POLİTİKA

MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas yetkilileriyle görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas yetkilileriyle görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler konusunda Hamas'ın siyasi büro yetkilileriyle telefonda görüştü..

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İsrail'in saldırdığı Gazze'de insanlık dışı manzaralar yaşanmaya devam ediyor. 46 binden fazla masumun katledildiği Filistin'de iki ülke arasında ateşkes bekleniyor.

Ateşkes çağrılarına da kulaklarını uzun süre tıkayan İsrail, bu kez Hamas ile ateşkes yapmak için bazı görüşmeleri kabul etti.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmaların sonlandırılması amacı ile yürütülen müzakereler ile ilgili olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ATEŞKES MÜZAKERELERİNDEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Yapılan görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alındı, ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

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