Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-2 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ile 61. dakikada Dusan Tadic attı. Konyaspor'un gollerini de 25. saniyede Pedrinho ve 44. dakikada Braz Kramer kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 42'ye yükselterek lider Galatasaray'la arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Konyaspor ise 20 puan kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Konyaspor da sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Konyaspor - Fenerbahçe maçının önemli anları
Karşılaşma sona erdi.
90'Maçın sonunda en az 7 dakika daha oynanacak.
81'Oyuncuların tedavilerinin ardından maç kaldığı yerden devam ediyor.
80'Mert ve Kramer sol kanatta girdikleri ikili mücadele sonrası yerde kaldı. İki oyuncu da sakatlık yaşıyor.
60'GOL! Tadic skoru 3-2 yapan golü attı. Savunmanın hatasında topu alan Tadic sağ çizgiden ceza sahasına sokuldu. Kale önüne sokulan Tadic, karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan topu ağlara gönderdi.
49'Kostic sol kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.
44'GOL! Kramer, Konyaspor adına skoru 2-2 yaptı. Guilherme sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Kramer'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.
41'Konyaspor rakip yarı alanında pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.
34'Fred'in ara pasında Bazoer araya girerek Tadic'in topa ulaşmasını engelledi. Konyaspor kale vuruşu kullanacak.
25'GOL! Çağlar Söyüncü skoru 2-1 yaptı. Szymanski sol kanattan kullandığı köşe vuruşundsa içeri ortaladı. Ceza sahasında bulunan Çağlar'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.
15'GOL! Mert Müldür, Fenerbahçe'ye 1-1'lik beraberliği getiren golü attı. Tadic sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Mert'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.
8'Sağ çaprazda topla buluşan Prip'in vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.
4'Tadic sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Kostic'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
1'GOL! Konyaspor 25. saniyede Pedrinho ile 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Kramer pasını ceza sahasındaki Pedrinho'ya verdi. Ceza sahasının sağında topla buluşan Pedrinho çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Konyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler
Konyaspor: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazuer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadiç, En Nesyri, Dzeko