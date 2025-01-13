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Ankara'da AVM'nin tavan arasından düşen işçi hayatını kaybetti

Ankara'da AVM'nin tavan arasından düşen işçi hayatını kaybetti

Ankara'da bir AVM'nin havalandırma borularının bulunduğu tavan arasında çalışırken çökme nedeniyle yürüyen merdivenlere düşen işçi, yaşamını yitirdi.

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Çankaya ilçesi Or-An Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin havalandırma borularının olduğu tavan arasında çalışan Sezer P., bastığı zeminin çökmesiyle alt kattaki yürüyen merdivenlere düştü.

İhbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşçi Sezer P. hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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