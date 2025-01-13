Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Konyaspor’u 3-2 yendiği maç sonrası sosyal medyadan "Sonunda yine iyiler kazanacak" ifadeleriyle rakibini hedef alan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda VAR ve hakem kararlarına yönelik eleştiriler dikkat çekti.

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Galatasaray resmi sosyal medya hesabından, Fenerbahçe’nin deplasmanda Konyaspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma için bir paylaşımda bulundu.

Günün sonunda ne olursa olsun iyilerin kazanacağını söyleyen Galatasaray şu paylaşımı yaptı:

" 'VAR' gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!"