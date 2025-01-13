Joe Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesin an meselesi olduğunu belirterek Filistinlilerin barışa ihtiyacı olduğunu vurguladı. Biden ayrıca ABD'nin güçlendiğini, NATO'nun daha sağlam hale geldiğini ve uluslararası krizlere hazır olduklarını ifade etti.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bugün yağtığı açıklasında Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıklamıştı.

Biden'dan flaş Gazze açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli açıklamalar;

Gazze'de ateşkes için çalışıyoruz. Anlaşmanın hayata geçmesi an meselesi. Gazze halkı cehennemi yaşadı. Filistinlilerin barışa ihtiyacı var. 50 ülkeyi Ukrayna için seferber ettim. İran, on yıllardır olmadığı kadar zayıf durumda.

Kızıldeniz'de Husilerin yaptığı saldırılara karşı 20 ülkeyi harekete geçirdim. İran ve Rusya, Beşar Esad'ı iktidarda tutamadı. Çin'in düşmanca eylemlerine karşı Hint-Pasifik bölgesinde yeni ittifaklar kurduk. NATO'yu her zamankinden daha güçlü hale getirdik.

"ABD, benim yönetimimde çok güçlendi"

Putin, savaşın başında birkaç gün içerisinde Kiev'i alacağını düşünüyordu. Ancak o Kiev'e gidemedi. Oraya ben gittim. Soğuk Savaş sonrası dönem sona erdi. Ekonomi, insan hakları ve diğer konularda yoğun rekabetin yaşandığı yeni bir dönem başladı. Ancak ABD kazandı. Biz güçlü konumdayız ve rakiplerimiz zayıf durumda. ABD, benim yönetimimde çok güçlendi. Krizlere her zamankinden daha hazırlıklıyız.