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Mark Rutte: Türkiye sayesinde Avrupa, mülteci krizini çözdü

Mark Rutte: Türkiye sayesinde Avrupa, mülteci krizini çözdü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu’nda aşırı sağcı Fransız siyasetçi Jordan Bardella’nın Türkiye’yi hedef alan sorusuna, Türkiye ile Suriyeli mülteci krizi konusunda yapılan anlaşmayı hatırlatarak yanıt verdi.

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Komitesi ve Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi oturumunda Avrupalı parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Oturum sırasında, Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Jordan Bardella, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren açıklamalarda bulundu. Bardella, Erdoğan’ın NATO’yu bir araç olarak kullandığını ve Türkiye’nin kendi nüfuzunu artırma yönünde politikalar izlediğini öne sürerek, ittifakın Türkiye’ye karşı nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini sordu.

"TÜRKİYE SAYESİNDE AVRUPA'YA GİDEN MÜLTECİ SAYISI AZALDI"

Bardella ayrıca Türkiye’yi göç krizinde aktif bir rol oynamakla ve Suriyeli mültecileri siyasi bir koz olarak kullanmakla suçladı. Bu eleştirilere yanıt veren Rutte, 2016 yılında Avrupa Birliği Konseyi’nin Hollanda başkanlığında Türkiye ve Almanya ile Suriyeli mülteciler konusunda bir anlaşmaya varıldığını hatırlattı. “O dönemde bu anlaşmaya ulaşmak beni oldukça memnun etmişti” diyen Rutte, bu sayede Almanya, İsveç ve Hollanda’ya gelen mülteci sayısının önemli ölçüde azaltıldığını belirtti.

"TÜRKİYE İLE ANLAŞILMASA, MÜLTECİ SAYISI 1 MİLYONU BULURDU"

Rutte, Viktor Orban’ın sözlerine atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

Orban, 'Hiç kimse Macaristan’a gelmek istemiyor, herkes Almanya’ya gitmek istiyor’ demişti. Bu doğruydu. Eğer 2016’da Türkiye ile bir mutabakat sağlanmamış olsaydı, mülteci sayısı 1 milyonu bulabilirdi. Ancak bu anlaşma sayesinde durum kontrol altına alındı.

"TÜRKİYE, NATO'NUN VAZGEÇİLMEZ ÜYELERİNDEN"

Türkiye’nin NATO içindeki önemine de vurgu yapan Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her zaman Türkiye’nin NATO için değerli bir müttefik olduğunu düşündüm. Türkiye, ittifak içinde üstlendiği rolü yerine getiriyor ve kendi çıkarlarını koruyor. Bu da doğal bir durum, çünkü NATO’da ve Avrupa Birliği’nde diğer ülkeler de aynısını yapıyor. Türkiye, NATO’nun vazgeçilmez üyelerinden biri.

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