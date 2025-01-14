BIST 9.733
DOLAR 35,49
EURO 36,40
ALTIN 3.044,29
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener Öztep, hayatını kaybetti

Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener Öztep, hayatını kaybetti

'Yaprak Dökümü' dizisinde Neyyir Hanım karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Oyuncu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. 

Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan tiyatro sanatçısı Öztep'in ölüm haberi, kendisine ait sosyal medya hesabından “Hoşçakalın, ben melek oldum…” notuyla paylaşılan bir fotoğrafla duyuruldu. 

Bedia Ener Öztep kimdir?

Bedia Ener Öztep, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğdu. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Öztep, 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başladı. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Öztep, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü Harry Potter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yaptı.

Ankara'da yaşayan ve son olarak Ada Masalı dizisinde rol alan Bedia Ener Öztep, oyunculuk dersleri de veriyordu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Sinan Burhan açıkladı: Benim aldığım bilgi
Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Sinan Burhan açıkladı: Benim aldığım bilgi
Bağcılar'da bir kişi eve taşla saldırdı 12 yaşındaki kız çocuğu öldü kardeşi yaralandı
Bağcılar'da bir kişi eve taşla saldırdı 12 yaşındaki kız çocuğu öldü kardeşi yaralandı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt: Haram şampiyonluklara damga vuranlar ahlak dersi veremez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt: Haram şampiyonluklara damga vuranlar ahlak dersi veremez
Cumhuriyetçilerden Grönland için Danimarka'yı şok edecek adım
Cumhuriyetçilerden Grönland için Danimarka'yı şok edecek adım
Bursa'da cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu
Bursa'da cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu
MSÜ'den olaylı diploma töreni görüntüleriyle ilgili açıklama
MSÜ'den olaylı diploma töreni görüntüleriyle ilgili açıklama
BUDO'da hava koşulları engeli: Seferler iptal edildi
BUDO'da hava koşulları engeli: Seferler iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rauf Denktaş'ı ölüm yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rauf Denktaş'ı ölüm yıl dönümünde andı
Joe Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması
Joe Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması
Mark Rutte: Türkiye sayesinde Avrupa, mülteci krizini çözdü
Mark Rutte: Türkiye sayesinde Avrupa, mülteci krizini çözdü
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım
Ankara'da AVM'nin tavan arasından düşen işçi hayatını kaybetti
Ankara'da AVM'nin tavan arasından düşen işçi hayatını kaybetti