Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener Öztep, hayatını kaybetti

'Yaprak Dökümü' dizisinde Neyyir Hanım karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti.

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Oyuncu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan tiyatro sanatçısı Öztep'in ölüm haberi, kendisine ait sosyal medya hesabından “Hoşçakalın, ben melek oldum…” notuyla paylaşılan bir fotoğrafla duyuruldu.

Bedia Ener Öztep kimdir?

Bedia Ener Öztep, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğdu. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Öztep, 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başladı. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Öztep, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü Harry Potter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yaptı.

Ankara'da yaşayan ve son olarak Ada Masalı dizisinde rol alan Bedia Ener Öztep, oyunculuk dersleri de veriyordu.