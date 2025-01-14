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Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt: Haram şampiyonluklara damga vuranlar ahlak dersi veremez

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt: Haram şampiyonluklara damga vuranlar ahlak dersi veremez

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından Galatasaray, x hesabından paylaşımda bulunarak hakem kararlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe'den ezeli rakibine yanıt gecikmedi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışına devam ederken, sarı - lacivertli kulüpten, Galatasaray'a cevap geldi.

Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçında VAR'da görev alan Sarper Barış Saka ve orta hakem Direnç Tonusluoğlu'na tepki göstererek "'VAR' gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" paylaşımını yapmıştı.

FENERBAHÇE'DEN SERT YANIT

Bunun üzerine Fenerbahçe'den sert yanıt geldi. İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;

"Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan

Usülsüz kontratlar yapan

Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren

Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen

Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"

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