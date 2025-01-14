Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt: Haram şampiyonluklara damga vuranlar ahlak dersi veremez
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından Galatasaray, x hesabından paylaşımda bulunarak hakem kararlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe'den ezeli rakibine yanıt gecikmedi.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışına devam ederken, sarı - lacivertli kulüpten, Galatasaray'a cevap geldi.
Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçında VAR'da görev alan Sarper Barış Saka ve orta hakem Direnç Tonusluoğlu'na tepki göstererek "'VAR' gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" paylaşımını yapmıştı.
FENERBAHÇE'DEN SERT YANIT
Bunun üzerine Fenerbahçe'den sert yanıt geldi. İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;
"Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan
Usülsüz kontratlar yapan
Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren
Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen
Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"