Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Sinan Burhan açıkladı: Benim aldığım bilgi

İhale yolsuzluğu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili gazeteci Sinan Burhan tv100 canlı yayınında iddialarda bulundu. Burhan, “Benim aldığım bilgi de Avrupa yakasından bir ilçe başkanının da ismi geçiyor şu anda, ayrıyeten de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde önemli bir bürokratında bu süreçte ismi geçiyor" dedi.

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Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltına alındı.

tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan konuyla ilgili yayında bomba iddialarda bulundu.

“BİR İLÇE BAŞKANININ VE İBB’DEKİ ÖNEMLİ BİR BÜROKRATIN DA İSMİ GEÇİYOR”

Burhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Burada bir yolsuzluk var, siyasetin finansmanı meselesi var. Bu işin başında Aziz İhsan Aktaş adında bir adam var. Bu adam yolsuzluk, usulsüzlükten sorumlu belediye personelini, başkanlarını iddiaya göre rüşvete boğmuş. Bundan sonra bu süreç nasıl olacak, süreç genişleyecek. Benim aldığım bilgi de Avrupa yakasından bir ilçe başkanının da ismi geçiyor şu anda, ayrıyeten de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde önemli bir bürokratında bu süreçte ismi geçiyor. Ve bu sürecin genişleyeceği belirtiliyor.

“100 MİLYON DOLARLIK RANT DÖNDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR”

Esenyurt’ta belediye Başkan adayının çekilmesi, İstanbul’da kent uzlaşısının yapılması, belediye meclis üyelerinin belirlenmesi bu 13 günlük süreç zarfında yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ranttın döndüğü iddia ediliyor. 7 Şubat ile 20 Şubat arasında. Dolayısıyla bu kent uzlaşısının temelinde önümüzdeki günlerde daha da ileri gidebilir” dedi.