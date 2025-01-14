Dünyada elektrikli araç satışları 2024'te rekor kırdı

Dünyada elektrikli araç satışları geçen yıl 17,1 milyonla rekor seviyeye ulaştı.

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İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'un elektrikli araç satışlarına ilişkin açıkladığı 2024 verilerine göre, küresel elektrikli araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 25 büyüdü.

Bu büyümeyle, dünyada 2024'te 17,1 milyon elektrikli araç satışıyla rekor kırıldı.

Bölgesel bazda, Avrupa piyasasında elektrikli araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 3 düşerek 3 milyon oldu. Avrupa'da Birleşik Krallık pazarı, 400 binin üzerinde satışla en fazla bataryalı elektrikli araç satışına sahip oldu ve yıl sonuna doğru Almanya'nın satışlarını geride bıraktı. Almanya'da 2023 sonuna doğru elektrikli araç sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardından 2024'te satışlarda gerileme görüldü.

ABD ve Kanada'da satışlar yüzde 9 büyüdü

ABD ve Kanada piyasasında satışlar aynı dönemde elektrikli araçlara uygulanan vergi kesintilerinin etkisiyle yüzde 9 artarak 1,8 milyona ulaştı.

ABD ve Kanada pazarı, geçen yıl aralıkta 185 binin üzerindeki rekor elektrikli araç satışıyla yılı zirvede kapattı. Kuzey Amerika pazarı geçen yıl boyunca sürekli olarak ortalama yüzde 10 büyüme gösterdi.

Öte yandan, ABD'deki elektrikli araç pazarı için yeni emisyon standartları ve elektrikli araçlara yönelik vergi kesintilerinin kaldırılmasına ilişkin tehditler nedeniyle satışların bu yıl test edilebileceği öngörülüyor. Ancak bu risklere rağmen, ABD'de elektrikli araç ve batarya tedarik zincirinin güçlendirilmesi için inşa halinde birçok tesis bulunuyor.

Elektrikli araç satışlarının yarısından fazlası Çin'de

Geçen yıl Çin'de ise satışlar yıllık bazda yüzde 40 artışla 11 milyonu gördü. Böylece, dünyada geçen yıl elektrikli araç satışının yarısından fazlası Çin'de gerçekleşti.

Ülkede 2024'teki elektrikli araç satışlarının üçte birinden fazlasını BYD modelleri oluşturarak en fazla satış yapan elektrikli araç markası oldu.

Böylece, geçen yılki elektrikli araç satışlarının 11 milyonu Çin'de, 3 milyonu Avrupa'da, 1,8 milyonu ABD ve Kanada pazarında ve 1,3 milyonu da dünyanın geri kalan bölgelerinde olmak üzere toplamda 17,1 milyon olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın diğer bölgelerindeki 1,3 milyonluk satış hacmi 2023'e göre yüzde 27 büyüme gösterdi.

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, elektrikli araç satışlarında 2023'teki rekorun ardından 2024'te ters rüzgarlar görüldüğünü ancak iyimser havanın sürdüğünü belirtti.

Küresel pazarda satışların geçen yıl yüzde 25 büyümeyle "patlama" yaşadığını kaydeden Lester, "Ancak bölgesel farklılıklar da arttı. Avrupa pazarı yüzde 3 küçülürken Çin pazarı yüzde 40 büyüdü. Açık olan şu ki hükümetlerin havuç ve sopaları işe yarıyor. Kuzey Amerika'da yüzde 9'luk büyüme büyük ölçüde tüketici sübvansiyonlarına bağlanabilir ve Birleşik Krallık'ta sıfır emisyon araç zorunluluğu üreticileri düşük emisyonlu araçlarını piyasaya sürmeleri için oldukça teşvik etti. Bu arada Almanya'da sübvansiyonların kaldırılması, tüm Avrupa pazarı üzerinde yıkıcı bir etki yarattı, ABD de aynı hamleyi yaparsa, orada da aynısını görebiliriz." ifadesini kullandı.