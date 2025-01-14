Hurda araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Hangi araçları kapsayacak?
Otomobil piyasasında gözler hurda araç teşvikine çevrildi. Meclis’e sunulan kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda 25 yaşını aşan araçların hurdaya alınarak yerine alınacak yeni araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanacak. Teklifin kabul edilmesi halinde ise 12 modeli kapsayabileceği belirtiliyor.
Geçmiş dönemlerde de konuşulan hurda araç teşviki yeniden Meclis gündemine taşındı.
Özellikle eski araçların trafikten çekilmesini hedefleyen bu teşvik, yaklaşık 3 milyon araç sahibini yakından ilgilendiriyor.
25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ
Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlandığı açıklandı.
Teklif kapsamında aracını dönüştürmek isteyenlerin uygulamadan bir defalığına yararlanması talep edildi. Yeni alınacak araçların ÖTV'siz Türkiye'de üretilmiş olması şartına yer verildi.
HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Eski otomobillerin geri dönüşüme verilmesini sağlamak, bu araçların yerine daha çevreci ve güvenli yerli üretim araçların alınmasını teşvik etmeyi amaçlayan kanun henüz görüşülmek üzere teklif aşamasında.