Hurda araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Hangi araçları kapsayacak?

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eski otomobillerin geri dönüşüme verilmesini sağlamak, bu araçların yerine daha çevreci ve güvenli yerli üretim araçların alınmasını teşvik etmeyi amaçlayan kanun henüz görüşülmek üzere teklif aşamasında.