Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? "İYİ Partililer ile görüştüm" diyerek açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden genel başkanlığa aday olmayan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddia edildi.

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İYİ Parti​'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener​ hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi.

TGRT Haber​ Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada İYİ Partili kaynaklarla görüştüğünü belirtti.

Atik, "Böyle bir durumun dedikodu seviyesinin ötesine geçmeyeceğini düşünüyorlar. Kurmaylarla yaptığım görüşmelerde, İYİ Partililerin Cumhur İttifakı’nda görev almasını mümkün görmediklerini öğrendim. Ayrıca Meral Hanım’ın AK Parti’ye katılmasının ne İYİ Parti’ye ne de AK Parti’ye bir katkı sağlayacağı kanaatindeler. Bu sebeple böyle bir teklifin gelmesini de olası görmüyorum" dedi.

Atik “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı 2’ye çıkarılacak ama o bir kadın olmayacak. Meral Akşener’e böyle bir görev teklif edilmez edilse bile Akşener’in kabul edeceğini zannetmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Atik, aynı zamanda 5 gün önce partisinden istifa eden DEVA Partisi Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın da AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı.

Meral Akşener neden sessiz?

Meral Akşener'in iddialar karşısında sessiz kalmasına ilişkin konuşan Gazeteci yazar Şamil Tayyar "Güzel bir dedikodu, sonuçta yakıştırıldığınız bir makam var" ifadelerini kullandı.