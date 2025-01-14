2 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne ve Kırklareli’de eğitime ara verildi. Ekipler yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, sürücüler kış lastiği ve zincir gibi ekipmanlarla yola çıkmaları konusunda uyarıldı.

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Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Edirne ve Kırklareli valiliklerinden yapılan açıklamalara göre, buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verilirken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

EDİRNE’DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Uzunköprü ilçesindeki tüm okullarda ve il merkezi ile diğer ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde ekiplerin görev başında olduğu vurgulandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin kesintisiz şekilde tuzlama ve yol açma çalışmaları yaptığı belirtilirken, şu anda kapalı köy yolu bulunmadığı ifade edildi. Trafik birimlerinin yollarda güvenliği sağlamak için görev başında olduğu ve sürücülere kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanlarla yola çıkmaları konusunda uyarılar yapıldığı bildirildi. Valilik, kar lastiği olmayan araç sürücülerine, araçlarını en yakın güvenli noktada park ederek kar yağışının azalmasını beklemeleri tavsiyesinde bulundu.



KIRKLARELİ’NDE EĞİTİME ARA VE İDARİ İZİN

Kırklareli Valiliği de Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Her iki ilde de kar yağışına karşı alınan önlemler artırılırken, tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, kar yağışının devam ettiği bölgelerde vatandaşların dikkatli olmalarını ve gerekli ekipmanlarla hazırlıklı şekilde yola çıkmalarını önemle vurguluyor.