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DEM, 'Öcalan'ın sözünü dinlerler' dedi ama ya olmazsa... Konuşulan senaryo

DEM, 'Öcalan'ın sözünü dinlerler' dedi ama ya olmazsa... Konuşulan senaryo

DEM heyeti, görüştüğü siyasi partilere "Öcalan'ın sözünü dinlerler" mesajını verdi. Aksi halde ne olur senaryolarına ilişkin Ankara'nın nabzını tutan Hande Fırat, "Türkiye ise çağrıya uyanlarla siyasi süreci konuşacak, uymayanlara karşı ise terörle mücadele konusunda tavizsiz savaşını sürdürecek." ifadesini kullandı.

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Bahçeli'nin Öcalan'a terör örgütü PKK'yı lağvetme çağrısı yapmasıyla başlayan sürecin ilk aşaması tamamlandı.

İkinci aşama öncesi son durumu Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında aktardı.

"PKK lağvedilmeden yeni adım atılmayacak"

Öcalan'ın yapacağı çağrı çin Ankara'nın pazarlığa açık olmadığını belirten Fırat, "kendini lağvetme konuları hayata geçmeden bir başka konu ya da atılacağı iddia edilen adımlar konuşulmuyor, konuşulmayacak." ifadelerine yer verdi.

“Silah bırakanla barış yaparız, silah bırakmayanla savaşırız.”

DEM heyetinin ziyaret ettiği partilere "Örgüt Öcalan’ın sözünü dinler” dediğini hatırlatan Fırat, olası olumsuz durumlara ilişkin konuşulan senaryoları da paylaştı:

"Ankara’nın talebi, KCK yapılanması ve altındaki tüm örgütlerin lağvedilmesi. Örneğin Kandil bu karara uymazsa ne olacak? Aslında hem hükümet hem de MHP bu sorunun yanıtını net bir şekilde verdi: “Silah bırakanla barış yaparız, silah bırakmayanla savaşırız.”

* Tabii şunu da unutmamak lazım, Öcalan’ı dinlemeyenler artık Öcalan’ın kurduğu örgüt olmadıklarını da net bir şekilde ortaya koymuş olacaklar. Bu durumda eğitilip donatıldığı ABD ya da özellikle son dönemde değişik bağlantılar kurduğu İsrail’in terör örgütü konumuna düşecekler.

* Türkiye ise çağrıya uyanlarla siyasi süreci konuşacak, uymayanlara karşı ise terörle mücadele konusunda tavizsiz savaşını sürdürecek."

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