Tehlike saçıyor! Bakanlık markalarını açıkladı, bu ürünler piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, aralarında oyuncak ve giyim gibi ürünlerin bulunduğu 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklarken, Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürünlere karşı mücadele veriyor.

Türkiye gazetesinden Mesut Şahin'in haberine göre Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucu insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri tek tek ifşa ediyor. Söz konusu ürünlerin satışı yasaklanarak piyasadan toplatılıyor.

2 oyuncak piyasadan toplatılıyor

Bakanlığın son duyurusunda 2 oyuncak için piyasadan toplatılma kararı verildi. Bunlardan ilki "Tuna Fosforlu Kalem" olurken, ikincisi ise "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak oldu. Her iki ürününde piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı, 10 Ocak tarihinde "Can Top" marka "Şişirilebilir Zıp Zıp Top" için ve 9 Ocak tarihinde ise "Pufudi" marka Baskılı Keten Ceket için piyasadan toplatılma kararı vermişti.