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Genenal Mobile'den 'Eskiyi Getir, Yeniyi Götür' kampanyası

Genenal Mobile'den 'Eskiyi Getir, Yeniyi Götür' kampanyası

General Mobile, kullanıcılarına özel "Eskiyi Getir, Yeniyi Götür" kampanyasını başlattı. General Mobile kullanıcıları, eski cihazları karşılığında markanın en yeni telefon modelleri için uygun fiyatlı teklif alabilecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Eskiyi Getir, Yeniyi Götür" kampanyası kapsamında, kullanıcılar, eski cihazlarını değerlendirerek "GM Phoenix 5G", "GM 24 Pro", "Era 50" ve "Era 30" gibi en yeni modellere daha uygun fiyatlarla sahip olabilecek.

Yalnızca General Mobile'ın internet sitesi üzerinden ön teklif alabilen kullanıcılar, eski telefonlarını getirerek yeni modellere avantajlı fiyatlarla geçiş yapabilecek.

Eski cihazlar tekrar satışa sunulacak

General Mobile kullanıcıları, kampanya doğrultusunda herhangi bir koşul aranmaksızın, eski cihazlarıyla avantajlı ön teklif alabilecek. Eski cihazın çalışır durumda olup olmaması ya da ekranının kırık olması, kampanyaya katılımı etkilemeyecek.

Kampanya kapsamında toplanan eski cihazlar, orijinal parçalarla yenilenip 1 yıl garantiyle tekrar satışa sunulacak. Bu kampanyayla şirket, atıl durumdaki telefonları ekonomiye yeniden kazandırırken, çevreye ve kullanıcılarına fayda sağlayacağı sürdürülebilir bir tüketim ekosistemi yaratacak.

Kullanıcılar, General Mobile'ın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak, yeni cihazlarına yönelik avantajlı teklifleri inceleyebilecek ve eski cihazları için sunulan geri alım tutarını öğrenebilecek.

Yeni cihaz alımında kredi kartıyla tek çekim, havale ile peşin ödeme veya alışveriş kredisiyle taksitli ödeme seçeneklerinden yararlanılabilirken, kargo ücreti alınmayacak.

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