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Şam’dan Türkiye’ye tarihi ziyaret: İlk heyet Ankara’ya geliyor

Şam’dan Türkiye’ye tarihi ziyaret: İlk heyet Ankara’ya geliyor

Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, yarın Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, yarın Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmüştü.

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